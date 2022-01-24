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Кто решает судьбу Украины? Фейки о переговорах России с США и НАТО (видео)

24.01.2022
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США на территории Украины чувствуют себя как дома, не забывая сказать остальным, что они тут в гостях. В восточных регионах страны заметили американских частных военных… И вполне казенное американское оружие при разгрузке в аэропортах. В общем, хотя президентская гонка пока не объявлена, но уже ясно, кто намерен решить ее исход. И это не украинцы…

Пороховая бочка Европы вот уже две недели в центре обсуждения на переговорах о региональной безопасности. И обсуждают судьбу Киева и всего мира США, Россия, НАТО, ЕС, все. Кроме, конечно, граждан Украины. Результатов пока нет, да и с безопасностью тоже очень не очень. Но фейков вокруг переговоров – предостаточно.

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