Политика

Куда уходят деньги оппозиции? | Внутренние разборки беглых за рубежом

Белорусские политические группировки, сидя в креслах за рубежом, делают всё возможное, чтобы им дали ещё денег. Грантодателей из США и ЕС кормят сказками про то, как в Беларуси страшно, как срочно нужно всех спасать. И чтобы на это спасение денег не жалели. Но это вторично, первична — демократия. Только говорят о ней на Западе много, но не спешат устанавливать. Но это другое. Куда уходят деньги “оппозиции” — в новом выпуске проекта “Это другое”.

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