Ложь Тихановской о причинах отъезда из Беларуси: забыла Родину, забыла и супруга?

Заложниками больших политических игр стали и люди, совсем далёкие от политики, — беглые. Ради порции печенья и подачки грантовых денег отдельные готовы произнести любую ложь, написанную западными кураторами. И даже после того, как Глава государства предельно откровенно рассказал все подробности отъезда из страны небезызвестной дамы — в ответ тишина. И это как раз тот случай, когда молчание — знак согласия. Авторский взгляд на ситуацию — в видео.