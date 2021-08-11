Политика

Ложь Тихановской о причинах отъезда из Беларуси: забыла Родину, забыла и супруга?

Заложниками больших политических игр стали и люди, совсем далёкие от политики, — беглые. Ради порции печенья и подачки грантовых денег отдельные готовы произнести любую ложь, написанную западными кураторами. И даже после того, как Глава государства предельно откровенно рассказал все подробности отъезда из страны небезызвестной дамы — в ответ тишина. И это как раз тот случай, когда молчание — знак согласия. Авторский взгляд на ситуацию — в видео.

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L N

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