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Лукашенко: мы выпестовали Беларусь за четверть века и теперь никому не отдадим

Белорусы выпестовали свою страну за четверть века и теперь никому не отдадут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в соседних государствах – Польше, Литве, Латвии, Украине – много внутренних противоречий и проблем в экономике и социальной сфере. За счет конфликта с Беларусью они тем или иным образом пытаются решить проблемные вопросы в своих странах.

Беларусь же всегда выступала за надежное сотрудничество, предлагала партнерство в различных отраслях и хочет, чтобы в этих странах все складывалось хорошо, заявил Президент. Но их власти придерживаются иных целей.
“Что за руководство… То ли еще будет. Поэтому наша главная задача – надо выстоять, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Держите страну. Будет Лукашенко, не будет – это ваша страна, мы с вами ее выпестовали за четверть века и никому не должны отдать”.

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Наталья Лялюк

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