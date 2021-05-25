Лукашенко принял предложение парламентариев – Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая в парламенте встретится с депутатами, членами Совета Республики, Конституционной комиссии. На мероприятие также приглашены руководители различных уровней и формирующие общественное мнение люди. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

“Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнениеформирующие люди – политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры”, – сообщила пресс-секретарь.

“Таким образом, то заявление, которое Президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов”, – отметила Наталья Эйсмонт.

Сегодня парламентарии приняли обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Кроме того, есть необходимость в широком кругу обсудить и иные актуальные вопросы текущего момента.

Учитывая это, как стало известно БЕЛТА, сегодня состоялась встреча председателей Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимира Андрейченко и Натальи Кочановой, на которой они обсудили актуальные вопросы и приняли решение – обратиться с просьбой к Президенту о проведении встречи, зная, что глава государства планировал выступить с заявлением. Таким образом, парламентарии и представители общественности смогут задать вопросы по разным темам, обсудить как предложение о переносе местных выборов, тематику конституционной реформы, так и актуальные вопросы по текущей ситуации.