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Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

28.01.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Республики обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Выступление главы государства начнется в 11.00. Прямая трансляция мероприятия будет вестись по телевидению и радио.

Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашен широкий круг участников – более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат – инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных – высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

После озвучивания Послания глава государства дал согласие ответить на возможные вопросы участников мероприятия.

Третьей частью мероприятия станет концерт мастеров искусств Беларуси “Миллионы сердец”. Участниками концерта станут известные исполнители и творческие коллективы, представители нового поколения творческой молодежи.

 

 

 

 

 

 

 
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