Мезенцев: Беларусь и Россия хотят призвать всех к иному уровню диалога

– Александр Лукашенко дал содержательные и очень сильные интервью, показав свою позицию как лидера, который защищает национальный интерес, используя всевозможные средства, – отметил Дмитрий Мезенцев. – Это было очень значимо, потому что нарастает давление. Но, на мой взгляд, это было еще более значимо в поддержку единых подходов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Единые подходы в оборонной доктрине. Единое оборонное пространство. Граница Союзного государства – безусловный приоритет для двух наших стран. Концепция миграционной политики, которая была утверждена на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Единая концепция для того, чтобы не пускать тех, кто несет угрозу для людей, но помогать тем, кто приезжает с добрыми намерениями, приезжает трудиться, помогает заполнять незаполненные вакансии.

– Конечно, я посмотрел все интервью, – продолжил Госсекретарь Союзного государства. – В них последовательно проводится одна и та же мысль: дайте нам жить на своей территории так, как мы считаем нужным. Это точно такая же позиция, как у Владимира Путина. Мы сами знаем, чего хотим. Сами выстраиваем свои ориентиры, оцениваем свои ресурсы. Хотите помогать – давайте! Но Беларусь и Россия хотят призвать всех к иному уровню диалога. Отойти от бряцания оружием, создания напряжения […]. Принудить нас к унижению, постановке Беларуси и России на колени невозможно никаким путем – ни экономическим, ни военно-политическим. И выход только один: возвращаться к диалогу. Все эти информационные фантомы, которые вбрасываются в последние дни, показываются какие-то карты, группировки сил и средств, войск вдоль границ одной из стран с братским для нас народом, и объясняется это воинственностью России. Вы видели комментарии по итогам переговоров президентов России и США. Владимир Путин вновь сказал, что мы должны определить красные линии, далее которых не позволим угрозу Российской Федерации и нашим союзникам. Позиция выражена более чем отчетливо.