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МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Зачастую в СМИ, да и в решениях политиков, отметил он, наблюдается попытка манипулировать, преподносить новости без фактов. “А факт заключается в том, что в мире наблюдается глобальный миграционный кризис. Беженцы, что здесь находятся, бегут не от хорошей жизни. Бегут они из стран, где в свое время хорошо порезвился Запад, со своими экспериментами, в том числе и цветными революциями, оставив в ряде стран хаос”, – отметил Анатолий Глаз.

“И Беларусь в этих авантюрах никакого участия не принимала. Мы страна транзита, страна, которая несет из-за этого издержки”, – обратил внимание пресс-секретарь МИД. Он привел в качестве примера Францию, из которой на прошлой неделе через Ла-Манш в Великобританию направилось около 1 тыс. беженцев в день. “И никто не объявил Францию гибридным агрессором, не двинул танки на границу. А в отношении 10-миллионной Беларуси полумиллиардный Евросоюз такие обвинения предъявил”, – подчеркнул Анатолий Глаз.

“С апреля мы неоднократно предлагали Еврокомиссии обсудить ситуацию на границе, но получили отказ”, – сказал он. Тогда же ЕС инициативно приостановил все программы технической помощи пограничного сотрудничества. В числе них была, в частности, программа строительства центра для размещения беженцев. Несмотря на заявления от ЕС, на деле никакой помощи Беларуси не оказывается.

Поднималась и тема отмененных рейсов из Ирака. По словам Анатолия Глаза, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот оказывается содействие, в том числе и в оформлении документов. Однако позиция беженцев остается неизменной, отметил пресс-секретарь МИД. Они не хотят возвращаться домой. Они все намерены следовать на Запад.

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