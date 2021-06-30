Политика

Насильственная ЛГБТ-толерантность: как Запад манипулирует Литвой и Украиной?

Они обещали, что придёт просвещенный Запад, а оказалось – диктатура толерантности! Второй месяц литовцы собираются на марши в защиту семьи в её традиционном понимании, как союза мужчины и женщины. Страна бурлит, и традиционалисты готовы «вынести из парламента продажных, для которых неприличные западные ценности важнее будущего Литвы». Но официальный Вильнюс своих граждан не поддерживает и называет «людьми с психическими проблемами» и врагами государства. Ведь если пойти против воли Брюсселя, можно не рассчитывать на финансовую помощь или того хуже – быть наказанным. В Евросоюзе расставляют радужные акценты для вассалов и манипулируют: не откроете двери однополой любви – введём санкции. О насильственной ЛГБТ-толерантности — в авторской рубрике.

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L N

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