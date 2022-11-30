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НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

30.11.2022
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Информационно-психологические кампании, развёрнутые против Беларуси и России, разрабатывались и курируются при участии специалистов не только из спецслужб США и Великобритании, но и других ведущих стран НАТО.

Ксения Лебедева и интернациональная хакерская команда «BEREGINI» собрали много доказательств связи информационных спецподразделений Украины с НАТО.

Против нас уже давно воюет военный контингент вооруженный правильно подобранным словом для конкретной аудитории и бьет в самое больное место, заранее его вычислив в местных чатах.

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