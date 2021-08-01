Политика

НКО и спонсоры мятежа в Беларуси | Литовцы против лагерей для мигрантов

Подробности встречи во Дворце Независимости уже который день в центре внимания экспертов и политических аналитиков. Акцент — на вопросы безопасности. Слова Главы государства вызвали реакцию, в том числе, за рубежом: Беларусь может за себя постоять! И это доказано на практике. А в теории — надо быть готовыми ко всему: центры возможной угрозы уже сейчас ясно видят специалисты.

— Какие ключевые темы затронули на встрече Александра Лукашенко с активом?

— Традиционная рубрика «Ситуация на литовской границе»: что на самом деле кроется за протестами против строительства лагерей для мигрантов?

— Чем может закончится конфликт с Польшей для Литвы?

— И визит любительницы печенек в США: что говорят о встрече эксперты?

Эти и другие главные новости недели со всех ракурсов — в новом выпуске проекта «Клуб Редакторов».

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