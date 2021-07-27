О скандале вокруг Литвы: шок от отношения к беженцам, их морили голодом, избили и выгнали

Не утихает скандал вокруг шокирующего отношения литовских властей к беженцам – мигрантов морили голодом, избивали, а затем принудительно заставили покинуть страну. Уже в Беларуси детали зверского обращения граждане Ирака рассказали нашим пограничникам. Так, на женщин и детей грозились натравить собак, а границу с Беларусью мигранты пересекали под автоматные очереди. В интернете появились кадры, которые подтверждают слова беженцев. Литва предпочитает отмалчиваться, но в Вильнюсе на этом фоне уже разгорается конфликт между Сеймом и офисом президента.