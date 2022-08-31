«Обещали — надо выполнять». Будущее партий и гражданского общества стало темой совещания у Лукашенко

Законопроекты, регулирующие развитие гражданского общества, работу партий и общественных объединений в Беларуси, вынесены на совещание у главы государства Александра Лукашенко

Президент ранее давал поручение о создании правовых основ для партийного строительства и развития в Беларуси гражданского общества. На рассмотрение участников совещания вынесены два законопроекта: «О гражданском обществе» и «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

«Оба законопроекта очень актуальны», — заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко сразу отметил, что в связи с рассмотрением соответствующих законопроектов будет жесткая критика как с одной стороны, так и с другой.

«Наши сторонники нас будут критиковать за то (и справедливо), что мы не вовремя проводим эти мероприятия и разворачиваем в стране процессы партийного строительства. И, как результата, создания партий. Не вовремя. Ситуация в мире крайне напряженная. Тем более, этот мир вокруг нас с напряжением. И в такие времена любое государство начинает мобилизовываться и концентрироваться вокруг одной-двух фигур и так далее. У нас это Президент по Конституции, никуда от этого не денешься. А мы вот тут начали партийное строительство разворачивать, появятся новые партии. Естественно, что будут создаваться новые центры силы. Естественно, что будет структурироваться общество. Вокруг этих партий будут мобилизовываться люди. То есть, когда надо объединяться, мы вроде начинаем процесс какого-то разъединения. Но так нас будут критиковать наши сторонники, и они будут правы», — считает Президент.

С другой же стороны, в случае принятия законопроектов будет критика по поводу недостаточной демократичности, за то, что создается некая своя особая политическая система общества. Вообще, будут критиковать за недостаточный радикализм.

«Но я исхожу из того: мы обещали. Мы в свое время до принятия Конституции, и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что эти вопросы будем решать. Обещали — надо выполнять. Вроде и Конституцию принимали не вовремя. Нас критиковали за это наши сторонники, что надо от этого отказаться, люди не готовы. А оказалось, что люди не глупее, а умнее нас. Конституцию поддержали, мы приняли, процесс конституционной реформы укрепил наше общество, а не разобщил. Поэтому если обещали, надо делать. Думаю, несмотря на сложности и внутреннего характера (не надо упрощаться), и внешнего, мы спокойно пройдем этот этап», — сказал Александр Лукашенко.

О новом этапе обустройства общественного сектора

Президент подчеркнул, что в решении соответствующих вопросов необходимо делать шаги, учитывая то, что происходит в стране. «Надо исходить из наших реалий. И формировать эти направления партийного строительства, гражданского общества исходя из наших реалий. Не надо ничего выдумывать, не надо далеко бежать на перспективу, далеко забегать вперед. Потому что не знаем, что будет завтра, не знаем, какой будет мир», — сказал он.

«Процесс будет развиваться, мы также будем совершенствовать партийное строительство и свое гражданское общество. То есть строго приземлиться и не отрываться от земли. Это для нас сегодня самое главное, чтобы не уйти в сторону и не натворить ошибок», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее обсуждение — это продолжение объективного конституционного процесса. «По сути, начинается новый этап обустройства общественного сектора», — заявил он.

Принятие законопроектов станет важным шагом в государственном строительстве, подчеркнул Президент. «От того, насколько они будут эффективными, зависит работоспособность всей политической системы страны. И сегодня, и на перспективу», — сказал глава государства.

Об опорах государства

Александр Лукашенко напомнил, что когда в постсоветских республиках с легкостью отказывались от опыта СССР и шли на социальные и политические эксперименты, в Беларуси не спешили что-то быстро ломать, подходили ко всем вопросам вдумчиво и не торопясь.

«Время показало, что правильно делали. Нам удалось сохранить и профсоюзы. И коммунистическую партию, против которой воевали все, и прежде всего в Российской Федерации. Но я-то видел, что эта война против компартии в России была в основном основана на личностных предпочтениях первого Президента России. Мы были в добрых отношениях. И я полностью владел ситуацией. И понимал, что нам этим путем идти не надо. И как показала жизнь, у нас компартия никогда не была врагом и противником тех процессов, которые мы проводим в Беларуси, — сказал Президент. — Мы воссоздали ведущую молодежную организацию — теперь это БРСМ, пионерию, Белорусский союз женщин, объединение ветеранов и так далее».

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси фактически сложилось гражданское общество. И это, в частности, перечисленные выше организации и общественные объединения, включая профсоюзы. «Они являются основными опорами нашего гражданского общества. Это надежные опоры нашего государства. Тот капитал, который достался нам от Советского Союза. Мы его рачительно сохранили и приумножили», — подчеркнул глава государства.

О вызовах современной жизни

Глава государства констатировал, что время идет, и в суверенной Беларуси, в отличие от БССР, складывается уже не однопартийная, а более сложная конфигурация взаимодействия государства и гражданского общества. Появляются новые организации, стремящиеся к решению общественно значимых задач. «И это хорошо, потому что вызовам в современной жизни надо противостоять вместе», — уверен белорусский лидер.

Об обязательном следовании государственному курсу, который определит ВНС

Президент отметил, что при регистрации и оценке деятельности, особенно партий, будут предъявляться какие-то требования. «Какие это должны быть требования? Как определить, правильно действуют партии или нет? У нас прекрасная есть организация — Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться, — заявил Александр Лукашенко. — Ушли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект. Мы с вами это обсудим, и если это приемлемо, это будет хорошая дорожная карта для, допустим, министра юстиции».

В противном случае, считает Президент, страну опять одни будут тянуть на запад, другие — на восток, третьи — на юг или север: «Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия. Да, не одна партия, несколько, но придерживайтесь вот этого курса. Вы можете более либеральными быть, а вы более консервативными, пожалуйста, но курс должен быть определен. Это просто мои размышления. А вы посмотрите».

Президент обратил внимание, что находятся и те, кто под видом социальных, благотворительных, культурных проектов пытается вовлечь белорусов в продвижение интересов вообще других государств. «Мы это видели в 2020 году. Таких людей и организации мы видим отчетливо и понимаем их цели. В этом вопросе недопустимы двоякие толкования либо лазейки для тех, кто по-прежнему спит и видит, как внедриться в гражданское общество и расшатать страну изнутри, — подчеркнул глава государства. — Как раз этот вопрос и будет решен этим глобальным курсом, который будет одобрен Всебелорусским народным собранием».

Александр Лукашенко подчеркнул, что ВНС — это и органы власти, и Президент, и общественные организации, и партии.

Об основных условиях для партий и общественных объединений

Как заявил Александр Лукашенко, основным условием регистрации и деятельности общественных объединений, политических партий должны стать их конструктивные партнерские отношения с властью. Президент акцентировал внимание на формулировке — именно с властью, а не с государством, так как будь то партии или церковь существуют внутри государства и составляют единое целое.

«В данном вопросе важен четкий подход: гражданскому обществу необходимо соотносить свои действия с государственной политикой (вот и соотношение — в рамках принятого ВНС решения). Поэтому следует внедрять различные формы взаимодействия государственных и общественных структур. Высшей формой станет Всебелорусское народное собрание», — добавил Президент.

О судьбе партий

Что касается политических партий, Александр Лукашенко считает необходимым в этом вопросе идти от жизни.

По его словам, партии в Беларуси уже «вырисовались на горизонте». «Мы видим их будущее. Поэтому тут тоже мудрить ничего не надо при регистрации. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, — сказал глава государства. — Мы не знаем, что будет не только послезавтра, мы не знаем, что будет завтра. Мир меняется. Поэтому будем идти аккуратно, осторожно. Нас в спину никто не толкает, никто не гонит. Мы делаем все для своей страны. Начнем, допустим, с малого, среднего и будем спокойно совершенствоваться до неких Господом Богом придуманных демократических основ. Господом, а не американцами».

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси сложилась своя система государственного устройства, решающая задачи. Она доказала свою жизнеспособность в условиях внешнего и внутреннего давления. «Поэтому хороша та модель, которая обеспечивает гражданам страны достаток, мир и развитие. Сейчас это актуально. Причем мир и развитие именно здесь и сейчас. Люди хотят кроме завтра жить прямо сейчас», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, включение партий в процесс принятия решений оправдано в том случае, если они будут способствовать сохранению устойчивости и развитию политической системы. «Опять возвращаясь к тому, что сказал. Если мы обозначаем курс и вот эту колею (утвержденную на ВНС. — Прим. БЕЛТА), в этом будет вся устойчивость. Начал агитировать за 39-й год и границу под Минском в интересах кого-то: привет, до свидания, партия ликвидируется», — заметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что партия — это власть, и она влечет к себе как идеалистов, так и политических авантюристов. Поэтому Президент ранее и не активизировал партийное строительство, хотя его многие подталкивали к этому. Александр Лукашенко опасался возникновения конфликтов между отдельными политическими силами, что немедленно перенеслось бы в общество. «Я это проходил в парламенте. В первом Верховном Совете независимой Беларуси. Я видел, как там все это было организовано и как отдельные группы, группировки накатывали друг на друга, и мгновенно переносилось все в общество», — вспомнил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что необходимо выдержать и справиться с соответствующими вызовами в ходе развития партийного строительства и общественных объединений.

«Поэтому подходить к данному вопросу надо взвешенно, стимулируя полезную государству деятельность партий и выстраивая жесткий заслон тем из них, которые будут нацелены на вредительство. Благо, мы уже всех знаем, даже поименно», — подчеркнул глава государства.

По его словам, цель обновленного закона — сформировать крепкие партии, не имеющие разногласий по основополагающим принципам развития страны, способные предложить перспективные проекты социально-экономического развития, а главное — принять активное участие в их реализации.

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