Обратная сторона литовской демократии

Литовская демократическая система сегодня проходит тест на прочность. Стихийные акции протеста против ковидных ограничений, за традиционную семью и против навязываемого ЛГБТ, а также миграционный кризис. Это если не считать митингов, которые ежегодно проходят в стране за освобождение политзаключенных и журналистов. Но об этом не пишут свободолюбивые европейские СМИ, не осуждают евробюрократы с высоких трибун.

Как литовская система использует карательную медицину против журналистов и как в демократической Литве таинственным образом умирают активисты и оппозиционеры. Имена и судьбы узников совести — в рубрике Екатерины Тихомировой.