Политика

Обратная сторона литовской демократии

Литовская демократическая система сегодня проходит тест на прочность. Стихийные акции протеста против ковидных ограничений, за традиционную семью и против навязываемого ЛГБТ, а также миграционный кризис. Это если не считать митингов, которые ежегодно проходят в стране за освобождение политзаключенных и журналистов. Но об этом не пишут свободолюбивые европейские СМИ, не осуждают евробюрократы с высоких трибун.

Как литовская система использует карательную медицину против журналистов и как в демократической Литве таинственным образом умирают активисты и оппозиционеры. Имена и судьбы узников совести — в рубрике Екатерины Тихомировой.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Ложь Тихановской о причинах отъезда из Беларуси: забыла Родину, забыла и супруга?

Ложь Тихановской о причинах отъезда из Беларуси: забыла Родину, забыла и супруга?

Photo of Смерть Виталия Шишова. Кто стоит за образцом новой сакральной жертвы?

Смерть Виталия Шишова. Кто стоит за образцом новой сакральной жертвы?

Photo of Куда уходят деньги оппозиции? | Внутренние разборки беглых за рубежом

Куда уходят деньги оппозиции? | Внутренние разборки беглых за рубежом

Photo of Нацистские методы литовцев в борьбе с мигрантами: электрошокеры и автоматы вместо диалога

Нацистские методы литовцев в борьбе с мигрантами: электрошокеры и автоматы вместо диалога

Photo of Надо разобраться

Надо разобраться

Photo of Политика в спорте: бойкоты Олимпиад, протесты, провокации, скандалы, террор

Политика в спорте: бойкоты Олимпиад, протесты, провокации, скандалы, террор

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть