Политика

ОНТ показал фильм-расследование с новыми подробностями о посадке самолета Ryanair в Минске

У истории с внеплановой посадкой «Boeing-737» в минском аэропорту 23 мая появились новые подробности.

Самолёт, выполнявший рейс по маршруту «Афины – Вильнюс», по решению пилота приземлился в Минске. Причина – информация о минировании судна, полученная белорусскими диспетчерами. Впрочем, этот инцидент многие истолковали как принудительную посадку, на борту которого находился Роман Протасевич. Он числится террористом и являлся организатором акций массовых протестов в Беларуси в прошлом году. Журналисты ОНТ провели собственное расследование инцидента. Кого сам Протасевич подозревает в том, что оказался в Беларуси, как относится к протестам и как прошёл рейс «Афины-Вильнюс». Смотрите фильм расследование ОНТ «Рейс «Афины-Вильнюс»: разбор полета»!

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Игорь Тур – о Романе Протасевиче, Софии Сапеге, TUT.BY, бизнесе, лжи, «жестоком режиме»

Игорь Тур – о Романе Протасевиче, Софии Сапеге, TUT.BY, бизнесе, лжи, «жестоком режиме»

Photo of Инцидент с Ryanair в Берлине. Рубрика «Будет дополнено»

Инцидент с Ryanair в Берлине. Рубрика «Будет дополнено»

Photo of Лукашенко принял предложение парламентариев – Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи

Лукашенко принял предложение парламентариев – Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи

Photo of Сектанты Тихановской глумятся над погибшими летчиками

Сектанты Тихановской глумятся над погибшими летчиками

Photo of Митрополит Вениамин о церкви и государстве, священниках в политике, БЧБ-флаге, COVID-19

Митрополит Вениамин о церкви и государстве, священниках в политике, БЧБ-флаге, COVID-19

Photo of $500 тыс. нашли у у тутбаевцев: подробности резонансного дела. Видео

$500 тыс. нашли у у тутбаевцев: подробности резонансного дела. Видео

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть