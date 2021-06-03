ОНТ показал фильм-расследование с новыми подробностями о посадке самолета Ryanair в Минске

У истории с внеплановой посадкой «Boeing-737» в минском аэропорту 23 мая появились новые подробности.

Самолёт, выполнявший рейс по маршруту «Афины – Вильнюс», по решению пилота приземлился в Минске. Причина – информация о минировании судна, полученная белорусскими диспетчерами. Впрочем, этот инцидент многие истолковали как принудительную посадку, на борту которого находился Роман Протасевич. Он числится террористом и являлся организатором акций массовых протестов в Беларуси в прошлом году. Журналисты ОНТ провели собственное расследование инцидента. Кого сам Протасевич подозревает в том, что оказался в Беларуси, как относится к протестам и как прошёл рейс «Афины-Вильнюс». Смотрите фильм расследование ОНТ «Рейс «Афины-Вильнюс»: разбор полета»!