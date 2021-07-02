Почему санкции ЕС против Беларуси — это выстрел себе в ногу?

Новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси — это выстрел себе в ногу. Литва уже подсчитала ущерб. Железнодорожная отрасль страны-соседки потеряет €100 млн от отказа работать с «Беларуськалием». Польша тоже начинает собирать «бонусы» от запрета на полёты в воздушном пространстве Беларуси. Так, польская авиалиния «LOT» потеряла все ежедневные рейсы в Минск, которые были главным источником дохода. Для Варшавского аэропорта приостановка сообщения с Минском означает потерю как минимум 54 тыс. пассажиров в месяц. Минск был вторым по популярности направлением из Варшавы после Франкфурта.