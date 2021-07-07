Подробности слитой в соцсети переписки премьер-министра Польши с другими политиками страны

Стали известны шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра Польши Матешуа Моравецкого с другими политиками страны. Так, в очередной раз подтвердились попытки Варшавы вмешаться во внутренние дела Беларуси, поддержку ими беглых, а также финансирование экстремистских СМИ. Оказалось, что кормят польские налогоплательщики и всю свиту беглой домохозяйки, в команду которой, как стало ясно из переписки, давно внедрили своих людей. Подробности — в видео.