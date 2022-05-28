Политика

Политолог: мы наблюдаем конец украинской государственности

28.05.2022
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Мы наблюдаем конец украинской государственности, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, сообщает БЕЛТА.

«Некоторые ныне обсуждаемые в Украине законопроекты действительно носят своего рода такой истеричный характер. Как о праве расстреливать подчиненных сослуживцев в военной ситуации. Кстати, он вроде как отклонен. Тут не важно. Конечно, сейчас будут приниматься различные такие законы, имеющие очевидно неправовую логику в самой своей основе, нарушающие права человека и моральные принципы», — отметил Олег Неменский.

Политолог констатировал: ситуация, в которой оказалась Украина, катастрофичная. «В общем-то мы наблюдаем конец украинской государственности, — подчеркнул он. — И в такой ситуации возможно принятие совершенно даже выходящих за любые цивилизованные рамки мер. Это понятно».

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