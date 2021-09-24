Политика

Польша закрывает оппозиционные СМИ: законы, цензура, увольнения, скупка активов

Критиковать европейский вектор и доносить населению объективную информацию в Украине как-то не принято. Крупнейшие медиа находятся в руках олигархов, лояльных к власти и продвигающих соответствующую повестку с экрана. Как украинская и польская элита старательно воюет с оппозиционными СМИ? И почему Варшава так не любит критику на популярных телеканалах? Как меняют законы и зачищают медиаполе? Выкупают активы и увольняют топ-менеджеров?

Про атаку на СМИ Польши и Украины — в новом выпуске “Понятной политики”.

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