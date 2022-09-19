Политика

Польская погранслужба распространяет фейковое видео о белорусских пограничниках

19.09.2022
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Новое постановочное видео от польских пограничников появилось в сети, сообщает Госпогранкомитет Беларуси   

Пограничная стража Польши распространяет в Сети видео, где якобы белорусские пограничники не препятствуют беженцам в пересечении границы.

Данная информация не соответствует действительности!

На видео отсутствует характерное для Польши инженерное заграждение – пятиметровый забор, который установлен вдоль всей польско-белорусской границы. Кроме того, участок местности, представленный на записи, невозможно идентифицировать из-за низкого качества съемки.

Показанное место происшествия явно находится в упадке. Следует подчеркнуть, что белорусская граница всегда содержится в надлежащем порядке и регулярно очищается от растительности.

Совокупность указанных фактов доказывает, что представленное видео – очередной сфабрикованный фейк, призванный дискредитировать органы пограничной службы Республики Беларусь.

Фото Белта

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