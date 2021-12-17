Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси

Вчера 16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения.

Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь.