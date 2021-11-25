Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств переизбрана председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Такое решение принято сегодня во время заседания Совета МПА СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня заседания совета 23 вопроса. Планируется, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова проинформирует членов совета о ходе реализации председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.