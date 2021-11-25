ОбществоПолитика

Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств переизбрана председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Такое решение принято сегодня во время заседания Совета МПА СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня заседания совета 23 вопроса. Планируется, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова проинформирует членов совета о ходе реализации председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии

Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии

Photo of В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

Photo of Сохранность поголовья КРС – на контроле прокуратуры

Сохранность поголовья КРС – на контроле прокуратуры

Photo of МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Photo of Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

Photo of Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть