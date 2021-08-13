Политика

Придыбайло – о работе RT на протестах в Беларуси, «Большом разговоре», интеграции Беларуси и России

Что делали журналисты RT на ОНТ в августе 2020-го? Зачем в прошлом белорусский телеведущий, а сейчас российский журналист освещает повестку Беларуси? Кто формировал его вопросы Александру Лукашенко на «Большом разговоре с Президентом»? И почему западные журналисты оказались такими зависимыми и зажатыми? Об этом – в программе «Марков. Ничего личного». Гость – журналист RT Константин Придыбайло.

Ничего личного – только правда, которая всегда интереснее домыслов.

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