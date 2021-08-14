Политика

Протасевич и Сапега о посадке самолёта RyanAir. Кому это было выгодно?

23 мая 2021 года Минская авиадиспетчерская служба получила электронное письмо с сообщением о наличии бомбы на рейсе RyanAir FR4978 – Афины –Вильнюс. Согласно сообщению, бомба должна была взорваться над Вильнюсом при невыполнении требований террористов. Угрозу получили различные аэропорты в регионе, и белорусское наземное управление передало эту информацию по радиосвязи экипажу самолёта. После неудачной попытки связаться со своими коллегами из Вильнюса наземный контроль Минска рекомендует борту приземлиться в белорусской столице. Затем истребитель МиГ-29 отправляется для его сопровождения в пункт назначения. После посадки в Минске был проведен обыск Боинга и досмотр личных вещей пассажиров.

Свою версию разворота самолёта рассказали находившиеся на борту, а после задержанные Роман Протасевич и Софья Сапего. Кому такая ситуация может быть выгодна?

Полный разбор посадки самолёта RyanAir — в проекте «Это другое».

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