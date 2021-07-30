Развести на деньги: итоги поездки Тихановской в США

Давняя, не единожды подтвержденная временем аксиома гласит: «Когда говорят об идеях – думают о бифштексах». Надо полагать, что, отправляясь покорять Америку, бывшая домохозяйка, а ныне считающая себя лидером белорусской нации в эмиграции Светлана Тихановская точно также думает о собственном хлебе насущном – и желательно не только с маслом.

Народу – санкции, себе – финансы

Для подавшихся за рубеж оппозиционеров-эмигрантов новая, ставшая привычной заграничная жизнь с комфортным проживанием, арендой офисов, содержанием техперсонала и так далее, не говоря уже о собственных немалых запросах, требует соответствующих расходов.

Но щедрые полноводные финансовые реки постепенно мелеют, побуждая к поиску новых живительных источников. По признанию самой Тихановской, за время, прошедшее с момента протестов прошлого года, Вашингтон и Брюссель потеряли интерес к Беларуси. Так почему же не воспользоваться случаем, чтобы снова обратить их внимание на возможность поддержки борьбы с «режимом»? Остается самая малость, всего ничего: заверить в том, что протестное движение живо, просто до лучших времен прячется-хоронится в глубоком подполье.

В классических традициях тактики «лучшая защита – нападение», во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, а позднее в интервью телеканалу CNN Тихановская без обиняков заявила о том, что на Соединенных Штатах лежит некий «моральный долг» по поддержке белорусов, которые якобы находятся на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией. Помочь оппозиционерам достичь своей цели могут только новые санкции против Беларуси. «Без оказания давления на режим, без политической и экономической изоляции нам будет гораздо тяжелее достичь своей цели», – откровенно призналась «нацлидер».

Интересный показательный момент – по данным журналистов, официальные лица США выразили озабоченность возможным эффектом от подобных мер для рядовых жителей республики. «В краткосрочной перспективе (?) это может быть БОЛЕЗНЕННО (выделено мной. – Г.М.), но люди в Беларуси сейчас страдают из-за режима, а не из-за санкций», заверяла уже более года не проживающая здесь, у себя дома, политэмигрантка.

Но если под протесты, которых больше нет, деньги уже не выделяют – следовательно, требуется перенаправить потоки ресурсов в новые русла. Видимо, не случайно в плотном графике поездки нашлось свободные минуты и для встречи с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао, которое координирует работу «Голоса Америки», «Радио Свободы», «Настоящего времени». На этой площадке статусная гостья призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси. Общеизвестно: где фонды – там спонсирование, денежные переводы, пополнение счетов. Идея, безусловно, удачная, словно кофе «два в одном»: множество каналов одновременно могут выступать в совмещенной роли информационных и финансовых, привлекая средства и занимаясь оболванивающим «промыванием мозгов».

Все зарубежные политические визиты Тихановской, не исключая последний американский, по мнению ее бывшего соратника Романа Протасевича, являются попыткой «поторговать лицом», найти каких-то новых спонсоров, покровителей, тем более что ситуация в Беларуси продолжает оставаться спокойной и стабильной, несмотря на то, что говорит оппозиционная пропаганда. У многих оппозиционных организаций сейчас с финансированием большие проблемы, и штаб Тихановской – не исключение.

Винтик системы давления

Сегодня не вызывает сомнений, что персонификация «эмигрантки №1» изначально не предполагала ее официальное признание Соединенными Штатами в качестве законно избранного Президента Республики Беларусь. Просто волей ряда обстоятельств сложилось так, что ее имя оказалось органично встроенным в общую американскую внешнеполитическую канву: в частности, Тихановскую лично «проэкзаменовала» на политическую лояльность к Западу несостоявшаяся глава дипмиссии США в Минске Джули Фишер в опубликованном докладе Атлантического совета (Atlantic Council) «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», где сегодняшнему американскому лидеру рекомендовано содействовать росту демократического движения» в Беларуси, укрепить позиции Тихановской.

При этом Вашингтон продолжает вести свою игру, отнюдь не меняя ее правила вследствие громких заявлений экс-кандидата, а, напротив, мягко сдерживая ее чересчур воинствующий пыл. Американские политики, как отмечается в масс-медиа, «в отличие от Тихановской, понимают последствия введения данных мер (секторальных санкций. – Прим. Г.М.) и таким образом подсказывают своей подопечной не проявлять излишнюю ретивость в процессе умножения белорусов на ноль». Аналитиками подмечено, что в плане санкций, включая секторальные, Америка всегда идет немного позади от Евросоюза, и никакой белорусский оппозиционер, даже считающийся самым главным, вряд ли изменит существующее положение дел.

По итогам уже состоявшихся встреч американские официальные лица заявили, что будут помогать оппонентам власти и оказывать давление на Минск. Так, глава комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что Соединенные Штаты, так же как ЕС, должны ввести секторальные санкции и оказать поддержку белорусскому гражданскому обществу. Госсекретарь США Энтони Блинкен написал, что с Тихановской они обсуждали, как организовать инклюзивный диалог, провести в Беларуси новые выборы. Можно уверенно утверждать, что все перечисленное – суть давно действующей неизменной политики Вашингтона, а не плод усилий и стараний гостьи-эмигрантки.

Нельзя не отметить, что при чрезвычайно плотном графике множества аудиенций и интервью Тихановская так и не удостоилась главной встречи – с американским президентом Джо Байденом. И, видимо, не только вследствие его занятости. Тут уместно привести мнение аналитика Льва Марголина: «Тихановская явно не является руководителем протестов в Беларуси, она, скорее, моральный символ. При всей позиции Штатов по происходящему в Беларуси Тихановская для них официальным статусом не располагает. Они понимают, что она лидер сторонников перемен, но для встречи с президентом США нужна повестка дня. Не только Штаты, но и Евросоюз считают, что изменение ситуации в Беларуси – дело самих белорусов».

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, нынешняя позиция Тихановской — предательство интересов своей страны и народа. «У администрации Белого дома, безусловно, нет никаких моральных обязательств по отношению к Беларуси и ее оппозиции. Тихановская – винтик, который используется в западной машине давления на Беларусь, как в свое время использовался Гуайдо в отношении Венесуэлы. Однако как только отпадет потребность или этот механизм износится, ей найдут замену. При этом у властей Вашингтона никаких обязательств перед Тихановской не будет, и в лучшем случае они обеспечат ей некое убежище на своей территории», – считает эксперт.

Сомнительный успех

Как бы кто не убеждал в обратном, успешность этого визита можно смело ставить под сомнение. Ибо какую-то значимость такие оппозиционные поездки и встречи будут иметь лишь с четким видением ситуации, направлением развития страны, которое может и должна предложить сама оппозиция.

Нельзя забывать, что любые внешние воздействия всегда имеют лишь вспомогательное значение к тому, что могут предложить оппоненты власти. А предложить они должны не только протест, но и дать четкое видение, какой будет Беларусь будущего: без этого не сработают ни миллионно-миллиардная помощь в валюте, ни новый план Маршалла. Пока же подавшимся в эмиграцию оппозиционерам не до родной республики и не до бывших соотечественников: удержаться бы на плаву.

Постфактум Тихановская признает, что не получила того, чего хотела, – четких обещаний насчет новых санкций против Беларуси. «Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь», – не скрывает поистине преступного желания экс-кандидат.

Похоже, циничная откровенность вкупе с неприкрытым равнодушием к тому, каково придется миллионам простых жителей республики ради торжества «демократии», окончательно отвернут от Тихановской тех, кто ее поддерживал на прошлогодних президентских выборах. «Результативность действий Тихановской весьма сомнительна, однако ей нужно предпринимать подобные действия, чтобы продолжать демонстрировать свое лидерство в оппозиции. Но этот путь ни к чему не приводит. Политики, апеллирующие к другим государствам с просьбами начать санкционную атаку против своей страны, еще никогда не добивались успеха», – констатирует доцент МГУ Борис Межуев.

Глеб МАЙСКИЙ