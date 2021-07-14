Санкции против Беларуси. Будет ли такое «кровопускание» полезно стране и обществу?

То, что сегодня ведется относительно Беларуси, вполне попадает под формулировку В. И. Ленина: война есть испытание всех экономических и организационных сил. Экономическое давление ведется? Безусловно! Власть и общество должны мобилизоваться организационно? Однозначно! Правда, санкции пытаются упаковать в красивую и привлекательную обертку. Мол, это на пользу гражданскому обществу, такое «кровопускание» будет полезно: остановить предприятия и разрушить систему здравоохранения, на углях и пепелище можно построить новый справедливый мир. Все это фейк. Цель приземленная и меркантильная – лишить суверенитета.