Политика

Смерть Виталия Шишова. Кто стоит за образцом новой сакральной жертвы?

Главу правозащитной организации «Белорусский дом» в Украине Виталия Шишова нашли повешенным в одном из скверов Киева. Следствие рассматривает две версии: самоубийство и убийство с имитацией повешения. Новость трагическая и, возможно, криминальная. Однако все прозападные СМИ и иностранные агенты в один голос объявляют об убийстве, обвиняя белорусское правительство без суда и следствия. Создать «сакральную жертву» на территории Беларуси фактически невозможно, а вот для Украины — такое, увы, привычно. Так что стоит за смертью Шишова? И кому выгодно политизировать трагедию? Смотрите в видео.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Ложь Тихановской о причинах отъезда из Беларуси: забыла Родину, забыла и супруга?

Ложь Тихановской о причинах отъезда из Беларуси: забыла Родину, забыла и супруга?

Photo of Куда уходят деньги оппозиции? | Внутренние разборки беглых за рубежом

Куда уходят деньги оппозиции? | Внутренние разборки беглых за рубежом

Photo of Нацистские методы литовцев в борьбе с мигрантами: электрошокеры и автоматы вместо диалога

Нацистские методы литовцев в борьбе с мигрантами: электрошокеры и автоматы вместо диалога

Photo of Надо разобраться

Надо разобраться

Photo of Политика в спорте: бойкоты Олимпиад, протесты, провокации, скандалы, террор

Политика в спорте: бойкоты Олимпиад, протесты, провокации, скандалы, террор

Photo of Литва превращается в концлагерь. Науседа и компания в растерянности

Литва превращается в концлагерь. Науседа и компания в растерянности

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть