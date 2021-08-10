Смерть Виталия Шишова. Кто стоит за образцом новой сакральной жертвы?

Главу правозащитной организации «Белорусский дом» в Украине Виталия Шишова нашли повешенным в одном из скверов Киева. Следствие рассматривает две версии: самоубийство и убийство с имитацией повешения. Новость трагическая и, возможно, криминальная. Однако все прозападные СМИ и иностранные агенты в один голос объявляют об убийстве, обвиняя белорусское правительство без суда и следствия. Создать «сакральную жертву» на территории Беларуси фактически невозможно, а вот для Украины — такое, увы, привычно. Так что стоит за смертью Шишова? И кому выгодно политизировать трагедию? Смотрите в видео.