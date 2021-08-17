Политика

Спонсоры Тихановской/дубинки Вильнюса. Задержания активистов. Ложь литовской власти

Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США — в новом выпуске «Понятной политики». Почему Вильнюс стал СЕЙМОопасной зоной? С кем встречались, что просили и какое оно — послевкусие от американских печенек? Как Вильнюс крутит «демократию» в нужную для себя сторону и за что в Сейме могут лишить мандата? Звенья одной цепи и бумеранг в виде народных волнений. Как пожинают плоды деструктива?

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Беларусь 2020/2021: чему научили нас события после выборов?

Беларусь 2020/2021: чему научили нас события после выборов?

Photo of Протасевич и Сапега о посадке самолёта RyanAir. Кому это было выгодно?

Протасевич и Сапега о посадке самолёта RyanAir. Кому это было выгодно?

Photo of Ложь о выбитых зубах Кристины, насилии на Окрестина и смерти Шишова

Ложь о выбитых зубах Кристины, насилии на Окрестина и смерти Шишова

Photo of Придыбайло – о работе RT на протестах в Беларуси, «Большом разговоре», интеграции Беларуси и России

Придыбайло – о работе RT на протестах в Беларуси, «Большом разговоре», интеграции Беларуси и России

Photo of Гибридные мигранты Лукашенко

Гибридные мигранты Лукашенко

Photo of «Большой разговор»: фейки CNN и пропаганда Запада

«Большой разговор»: фейки CNN и пропаганда Запада

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть