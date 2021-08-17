Спонсоры Тихановской/дубинки Вильнюса. Задержания активистов. Ложь литовской власти

Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США — в новом выпуске «Понятной политики». Почему Вильнюс стал СЕЙМОопасной зоной? С кем встречались, что просили и какое оно — послевкусие от американских печенек? Как Вильнюс крутит «демократию» в нужную для себя сторону и за что в Сейме могут лишить мандата? Звенья одной цепи и бумеранг в виде народных волнений. Как пожинают плоды деструктива?