Политика

Стали известны имена антибелорусского мятежа!

Главным автором мятежа можно считать Майкла Капентера — старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия им. Пенн Байден. Он также работал в Белом доме в качестве советника по внешней политике вице-президента Джо Байдена, а также в Совете национальной безопасности в качестве директора по России.

❗️Причины не любви к Беларуси и Лукашенко просты, он сам их назвал: “Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия — империя, а без Украины — национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже…”

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L N

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