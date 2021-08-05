Стали известны имена антибелорусского мятежа!

Главным автором мятежа можно считать Майкла Капентера — старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия им. Пенн Байден. Он также работал в Белом доме в качестве советника по внешней политике вице-президента Джо Байдена, а также в Совете национальной безопасности в качестве директора по России.

❗️Причины не любви к Беларуси и Лукашенко просты, он сам их назвал: “Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия — империя, а без Украины — национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже…”

Полный фильм СТВ — по ссылке.👇