Политика

“Страна для жести”: о “банде” Тихановского и подготовке террора в Беларуси

История с санкциями, давлением и террором в Беларуси началась ещё в конце 2019 года, когда бригада крепких ребят начала ездить по стране, выискивая недовольных. Агентство теленовостей подготовило фильм, посвящённый активистам Тихановского, тем, кто пытался “подмять” страну под себя, чтобы потом “вылепить” из неё нечто по своему образу и подобию. Откуда в Беларуси появился такой «привет из бандитских 90-х»? Что эти силы ставили своей главной целью на выборах Президента? Подробности — в видео.

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L N

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