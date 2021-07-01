Политика

Суд над Тихановским и подельниками: как фигуранты готовились не к выборам, а протестам?

В Гомеле проходит судебное разбирательство по делу Тихановского, Статкевича и ещё четверых фигурантов. Тихановскому (тот, кто обещал вешать правоохранителей), его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по 4 статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков. Оппозиция готовилась не к выборам, а к протестам. И не скрывала этого изначально.

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L N

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