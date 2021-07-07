Политика

Свержение режимов и устранение конкурентов. Что скрывается за санкциями США и ЕС

Коллективный запад машет санкционной дубинкой уже не одну сотню лет. Однако именно в XXI веке инструменты шантажа и давления стали верным спутником больших игроков, которые активно применяются против тех, кто им не мил. Что на самом деле скрывается под маской демократии и штампами европейских политиков: от свержения режимов до устранения конкурентов в экономике. А также о том, как санкции бьют по тем, кто их запускает.

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L N

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