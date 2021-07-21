Свобода слова и его оттенки. Тяжёлая артиллерия информационной войны

Развенчиваем мифы и двойные стандарты! Они создают новую этику и новые информационные тренды, мы — их ставим на место. Ведь вы не понимаете! «Это другое»!

Первый выпуск нового проекта на «Беларусь 1» — о свободе слова и его оттенках, тяжелой артиллерии информационной войны. Почему для одних журналистика — это средство достижения политических целей? А нарушение закона, в этом случае, не имеет границ? Смотрите в проекте «Это другое».