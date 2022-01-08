Политика

Удалённый стрим беглых: где деньги, Света? (видео)

08.01.2022
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Вот уж где все стабильно, так это у нашей беглой оппозиции. Все стабильно меркантильно, подло и с гнильцой. Они продолжают в Евросоюзе имитировать некую борьбу, но не за благополучие Родины, а за очередные гранты. Причём многомиллионные. Именно ради них просят санкции, планируют провокации на референдуме по Конституции. Но хозяева недовольны и всё чаще спрашивают: где деньги, Света?

Как беглая оппозиция оправдывалась за украденные миллионы? Материалы удаленного стрима и закрытой Zoom-конференции под пристальным взором Марии Петрашко.

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