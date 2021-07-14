Политика

Вадим Гигин о дипстатусе Тихановской, «отцах-основателях» БНР; геополитике Литвы и заборе на границе

Почему «штормит» Вильнюс? Политолог Вадим Гигин рассуждает о спонтанных и непродуманных шагах местных властей, которым вдруг стало тесно в границах собственной страны. Что не так с дипломатическим статусом одной белорусской дамы? И чему не учит история западных политиков и тех, кого они приручили? Соседей, как известно, не выбирают. Но что им хотелось бы видеть из-за хлипкого забора – большой вопрос.

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