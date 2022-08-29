Варшава разваливает Евросоюз изнутри (видео)

Польша предчувствует проблемы и поэтому уже сейчас включила давление и на своих и чужих. Имперские амбиции взяли верх над здравым смыслом. Режим Дуды-Моравецкого рассмотрел для себя в нынешней мировой турбулентности окно возможностей. Мечту о панском влиянии «от можа до можа» начали воплощать в жизнь весьма авантюрным способом.

Польша ввязалась в политический клинч с Германией и пытается сформировать свой союз с газом и сателлитами. Подробнее — в рубрике «Скриншот».