Политика

Вербовка белорусов через чаты: как в Беларуси готовили будущих боевиков?

Правоохранители Беларуси получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершённых в стране в августе 2020 года. Речь идёт об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Заполучить уникальные сведения удалось в результате проведённой антитеррористической операции. О её завершении ранее заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как выяснилось, организация террористических актов и вербовка исполнителей осуществлялась с пользованием ряда радикальных Telegram-каналов. У заграничных кураторов была разработана целая программа по подбору и отбору «кадров». Правоохранителями проводится «зачистка» деструктивных чатов в Telegram, отрабатываются подписанные на них лица. Также проходят другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Работает весь силовой блок страны. Подробности — в видео.

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