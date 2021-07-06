Политика

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

“По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет”, – сказал судья Игорь Любовицкий.

Как добавил журналистам старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Сергей Гиргель, с Бабарико взыскан доход, полученный преступным путем, на сумму свыше Br47 млн. “Картины, изъятые у Бабарико, также обращены в счет уплаты дохода, полученного преступным путем. Картины, которые являются собственностью Белгазпромбанка, переданы банку”, – подчеркнул он.

Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка Сергей Шабан и Дмитрий Кузьмич приговорены к шести годам и шести годам и шести месяцам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Кирилл Бадей, Александр Ильясюк, Сергей Добролет – к пяти годам и шести месяцам каждый исправительной колонии усиленного режима. Алексей Задойко – к ограничению свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа в связи с наличием у него хронического заболевания. Учредитель предприятия “Активлизинг” Виктор Кобяк признан виновным в даче взятки в крупном размере, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Приговор обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента провозглашения.

Как сообщалось, суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. Дело рассматривалось Верховным судом. Судебное разбирательство было открытым.-0-

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