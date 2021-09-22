Политика

Встреча беглых в Вильнюсе: кого позвали, а кого забыли?

Чемодан, вокзал — Варшава, у кого-то Киев, у кого-то Вильнюс, ну, а у кого-то Париж. Собрали пожитки и поехали торговать тем, чего не жалко — страной. И вроде бизнес простой — здесь дадут, там дадут, да и полный пансион от Евросоюза до США — только вот надолго ли?

— Почему выработку стратегии диаспоры можно придумать и без полноценного представительства от диаспоры ?

— Откуда деньги на мероприятия “для своих”, и кто эти загадочные партнеры беглой оппозиции?

— Когда “невероятные”, выезжающие за границу, успели создать лжедиаспоры?

О революции в диаспоральных рядах смотрите в новом выпуске проекта Ксении Лебедевой «Это другое».

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