Политика

Вы всё врёте? Игорь Тур – о сливах «секретных» переписок польских чиновников про протесты в Беларуси

Чем дальше от августовских событий в Беларуси, тем больше вскрывается правды, причём иногда совершенно случайно. Попытки влияния политических элит Польши на протесты в Минске подтвердились после того, как в интернет попала частная переписка чиновников из Варшавы. Причём слиты письма вплоть до персон, которые ещё недавно до последнего отрицали очевидное – вмешательство в суверенные дела Беларуси. Речь об электронных сообщениях премьер-министра Польши, главы канцелярии премьера и ещё нескольких чиновников. В них – доказательства того, что деструктивный центр белорусских протестов, в первую очередь – экстремистские телеграм-каналы, был подконтролен официальной Варшаве. И кажется, что порция слитых данных – это лишь незначительная часть информации, которая предназначалась, как говорится, «для своих», но стала достоянием общественности. Сами главные «герои» переписок подлинность писем не опровергают.

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L N

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