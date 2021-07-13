Зачем Дуда вмешивается в дела Беларуси? Новые сливы с e-mail Михала Дворчика

Всё большую силу набирает политический скандал в Польше. В интернет попадают новые подробности переписки варшавских чиновников уровня до премьер-министра. И они доказывают, что польское правительство в августе прошлого года влияло на протесты в Беларуси, создавая иллюзию гражданского недовольства в Беларуси. Интересно, как себя чувствует премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кресло под которым зашаталось в режиме шторма?

Первая часть сливов здесь: https://lnc.by/politika/vy-vsyo-vryote-igor-tur-o-slivax-sekretnyx-perepisok-polskix-chinovnikov-pro-protesty-v-belarusi/