Политика

Зачем Дуда вмешивается в дела Беларуси? Новые сливы с e-mail Михала Дворчика

Всё большую силу набирает политический скандал в Польше. В интернет попадают новые подробности переписки варшавских чиновников уровня до премьер-министра. И они доказывают, что польское правительство в августе прошлого года влияло на протесты в Беларуси, создавая иллюзию гражданского недовольства в Беларуси. Интересно, как себя чувствует премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кресло под которым зашаталось в режиме шторма?

 

Первая часть сливов здесь:  https://lnc.by/politika/vy-vsyo-vryote-igor-tur-o-slivax-sekretnyx-perepisok-polskix-chinovnikov-pro-protesty-v-belarusi/

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