Зачем Зеленский обезглавил сразу два силовых ведомства и в чем проблема СБУ? (видео)

В Киеве до сих пор пытаются понять спонтанное решение Зеленского, который внезапно убрал с должностей глав Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Оба чиновника при этом – экс-члены предвыборного штаба Зеленского, а один из них вообще друг детства президента.

Причины называют разные – от близкой к официальной, а это массовый переход сотрудников ведомств на сторону России, до попыток переложить хоть на кого-то неудачи на фронте. Есть версия и о том, что уволенные руководители слили в публичное пространство таинственную «потерю» в Польше части золотовалютных резервов Украины на полмиллиарда долларов. Впрочем, от перестановок в верхах суть работы силовых ведомств Украины не поменяется.