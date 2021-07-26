Политика

Западная диктатура: почему Вильнюс обвиняет Минск в собственных проблемах?

Литва не может самостоятельно обеспечить безопасность собственных границ. Рост потока мигрантов — событие привычное для ЕС, но экономику конкретно Литвы добьёт. И Вильнюс проявил себя во всей красе демократической диктатуры: беженцев лишили права оспаривать решение суда. К тому же, сократили сроки рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. То есть нарушение прав человека в Литве — теперь законно. Когда стрелы летят в адрес других, например, Беларуси, — это нормально. А когда задеваются свои интересы — это уже другое. Можно и с беременными женщинами не церемониться, и пострелять над головами нелегалов, и «дырявый» закон принять. При этом Запад коллегиально молчит. А достаётся — Минску. 

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L N

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