35 поддельных купюр выявлено в Брестской области с начала года

Только с начала года в Брестской области банковскими работниками обменных пунктов выявлено 35 поддельных купюр. В УБЭП УВД сообщили, что в кассе одного из брестских банков задержан гражданин РФ, который предъявил к обмену вызывающую сомнение в подлинности купюру достоинством 5000 рублей ЦБ РФ. Согласно заключению эксперта, денежный знак оказался фальшивым. Мужчина пояснил, что данную банкноту он получил в качестве оплаты в Москве и то, что она поддельная, не знал.

Аналогичное сообщение поступило в Московский РОВД Бреста. В этот раз был задержан брестчанин, который пытался сбыть также фальшивую банкноту номиналом 5000 рублей ЦБ РФ. Как и в предыдущем случае, гражданин не догадывался, что данный денежный знак поддельный.

Как показывает практика, от подобных неприятностей никто не застрахован. Необходимо бдительнее относиться к российским денежным знакам номиналом 1000 и 5000 рублей, а также стодолларовым купюрам и, в некоторой степени, евро.

Как сообщают в УВД Брестского облисполкома, без специальных технических средств выявить подделку сложно. Но следует обратить внимание на некоторые признаки. Зачастую фальшивки имеют более потертый вид, чем и отличаются от остальных купюр. Как правило, подделки «штампуют» на бумаге, которая на ощупь отличается от бумаги, специально предназначенной для печати денежных знаков. Для некоторых может быть характерна нечеткость изображения.

Уголовная ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельных денежных единиц определена статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без него. А те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы от пяти до пятнадцати лет с наложением штрафа.