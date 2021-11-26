Алкоголю не место на дороге!

Статистика и тяжесть ДТП показывает, что алкоголь и руль – вещи не совместимые. Алкоголь в крови влияет на остроту зрения, скорость реакции, притупляет рассудок, а это приводит к таким видам рискованного поведения, как превышение скорости, неиспользование ремней безопасности, отсутствие сознательного поведения. Что в последствии приводит к происшествиям.

Справочно: с начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 33 «нетрезвых» ДТП, в которых 10 человек погибли и 33 травмированы.

Аварии, которые связаны с употреблением алкоголя, наиболее часто совершаются в ночное время суток.

Справочно: наибольшее количество ДТП нетрезвыми водителями совершено в период времени с 20 до 24 часов (11 происшествий). Самым распространенным днем недели совершения таких ДТП является воскресенье (10 происшествий).

Нет никаких оправданий тем, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ведь этим поступком нерадивые водители подвергают риску не только свои жизни, но и жизни других участников дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено серьезное наказание — лишение водительских прав, крупный штраф, в отдельных случаях даже может быть возбуждено уголовное дело.

В настоящее время при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно предусмотрен штраф в 100 базовых величин, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течении года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства.

Однако, опасность на дорогах представляют не только нетрезвые водители. Ведь пешеход под воздействием алкоголя не менее опасен.

Практически каждая третья авария в текущем году произошла с участием пешеходов, 15% из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна из основных причин, по которым пешеход попадает в ДТП – это нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, возчиком гужевого транспорта, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 БВ.

Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится пьяный водитель, либо заметили нетрезвого пешехода, нарушающего ПДД, сообщите на линию «102». Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

По информации ГАиП ГАИ УВД