Происшествия

Бесправник погиб в ДТП

 

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло ночью 5 октября на автодороге М-10 около деревни Ситница.

Как сообщили в районном отделе Следственного комитета, ДТП произошло около часа ночи. Автомобиль «Фольксваген- Гольф» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу грузовым «Мерседесом-Бенц». В результате водитель леговушки – житель г. Микашевичи 1995 года рождения – погиб на месте. Находящийся рядом пассажир – его отец – с травмами доставлен в Лунинецкую ЦРБ, где ему оказывается медицинская помощь.

Как стало известно, погибший не имел права на управление транспортным средством.

Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

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