Происшествия

Более 26 тысяч ущерба принесла сельхозпредприятию покупка ветпрепаратов у посредников

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора сельхозпредприятия Лунинецкого района: субъекту хозяйствования был причинен ущерб в размере более Br26 тыс. в результате приобретения ветеринарных препаратов у необоснованных посредников, сообщили в Комитете государственного контроля.

Факт продолжительного использования посреднических схем установили работники Пинского межрайотдела финансовых расследований и межрайонного комитета госконтроля.

В 2018-2020 годах в нарушение законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предприятие приобретало ветпрепараты у частной структуры без проведения процедуры выбора поставщика. При этом стоимость закупленных у посредника препаратов была в 2-5 раз выше, чем у белорусских производителей и импортеров.

“Выяснилось, что руководитель сельхозпредприятия давал незаконные указания подчиненным о закупке товаров у коммерческой организации, с должностными лицами которой он был хорошо знаком по предыдущей работе на заводе, где производятся ветпрепараты, – уточнили в КГК. – Как следствие, сельхозпредприятие переплатило за ветеринарные препараты свыше Br26 тыс.”.

За превышение власти или служебных полномочий в отношении директора (теперь уже бывшего) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК.

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