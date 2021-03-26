Происшествия

Более 300 дел экстремистской направленности возбуждено с августа в Брестской области

За период с августа 2020 года по настоящее время следователями Брестской области возбуждено более 300 уголовных дел экстремистской направленности, связанных с сопротивлением сотрудникам милиции, оскорблениями и угрозами в их адрес, хулиганством и повреждением имущества. Более 50 таких дел в отношении 129 обвиняемых переданы прокурору для направления в суд, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Брестской области Сергей Горошко.

Расследование одного из таких дел завершено Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета. По данным следствия, вечером 9 августа группа из нескольких молодых людей, участвовавших в несанкционированном массовом мероприятии на улице Комсомольской в Барановичах, совершила нападение на военнослужащих внутренних войск, исполнявших служебные обязанности по охране общественного порядка. Мужчины наносили им удары руками и ногами, а также бросали различные подручные предметы.

Сотрудниками милиции было установлено, что к совершению указанных противоправных действий причастен 23-летний житель райцентра. Юноша бросил фрагмент тротуарной плитки в одного из военнослужащих, причинив ему телесные повреждения. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В ходе допросов значительная часть обвиняемых сообщает следователям, что совершили преступления, поддавшись на призывы, размещенные в Telegram-каналах. При этом люди действительно раскаиваются в совершенном и понимают, что из-за необдуманных действий их ожидает привлечение к уголовной ответственности.

“Управление Следственного комитета по Брестской области призывает жителей Бреста и области быть благоразумными и не поддаваться на призывы, размещенные в отдельных Telegram-каналах, содержание которых явно деструктивное. Помните, что совершение противоправных действий даже в скоплении людей не позволит избежать ответственности. Примером тому может послужить как указанное уголовное дело, так и тот факт, что сотрудники правоохранительных органов по сегодняшний день продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, имевших место в августе 2020 года в Бресте и Пинске.

Важно помнить, что, выходя на несанкционированное массовое мероприятие, вы не только можете совершить преступление, поддавшись влиянию толпы и отдельных провокаторов, но и ставите под угрозу свою личную безопасность”, – подытожил Сергей Горошко.

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