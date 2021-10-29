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Брестское УВД: родители должны отслеживать контакты и беседы детей в соцсетях

Большинство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних перешло в интернет. Правоохранители рекомендуют родителям следить за контактами и беседами детей в социальных сетях и мессенджерах. Такая информация прозвучала сегодня на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

“Вопрос достаточно щепетильный, но проблему замалчивать ни в коем случае нельзя. За девять месяцев этого года сотрудники милиции Брестской области выявили 51 преступление против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Из них 25 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Нами установлено 39 детей, пострадавших от действий педофилов. По подозрению в этих преступлениях правоохранители задержали 35 человек”, – рассказал первый заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Игорь Жигалов.

Он обратил внимание, что подавляющее большинство таких преступников перешло в интернет. Именно в сети зачастую происходит первое знакомство педофилов с детьми. Они регистрируют фейковую страницу в соцсетях и вступают в диалог с потенциальной жертвой. “Универсальных признаков педофила нет, распознать его на улице практически невозможно. Раскрывать такие преступления для правоохранителей дело чести. Поиск педофила – очень кропотливая работа, степень латентности очень высока. К тому же дети редко рассказывают о случившемся. Родители должны знать, с кем ребенок дружит в соцсетях и мессенджерах, о чем разговаривает. Нужно следить за изменением поведения, интересоваться его жизнью вне школы”, – подчеркнул Игорь Жигалов. Наиболее уязвимыми оказываются дети, находящиеся в социально опасном положении, из-за отсутствия должного родительского контроля.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко считает, что учреждениям образования и правоохранительным органам нужно взаимодействовать еще более тесно. “К этой теме нужно обращаться внимательно и чутко. Речь идет о душевном состоянии ребенка, психологической травме. Наиболее подвержены таким посягательствам одинокие дети, дети из неблагополучных семей. С ними должны работать опытные педагоги, которым ребенок сможет довериться”, – считает губернатор.

На заседании привели два примера. Так, в одной из сельских школ жертва педофила неоднократно рассказывала об этом учителю. При этом девочка подвергалась буллингу со стороны одноклассников на сексуальной почве. Противоположная ситуация случилась в другой школе: педагоги узнали о связи девочки с 37-летним мужчиной и сообщили об этом в милицию. Информация подтвердилась, возбуждено уголовное дело.

Юрий Шулейко также считает, что нужно усилить надзор за освободившимися из мест лишения свободы, которые склонны к насилию.-

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