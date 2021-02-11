Происшествия

Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом

В Брестском районе произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля и электропоезда – пострадал машинист. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла 10 февраля около 21.50 на 8-м км автодороги Р17 Брест – граница Украины. На железнодорожном переезде перегона Брест-Южный – Бернады фура столкнулась с пассажирским дизель-поездом сообщением Брест – Влодава. От удара головной вагон сошел с рельсов.

По предварительной информации, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд.

В вагонах находились около 50 человек, они не пострадали. Пассажиров на автобусах отвезли к месту назначения. Машиниста поезда доставили в больницу, водитель грузовика не получил травм.

Движение на участке было закрыто. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины инцидента устанавливаются.

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L N

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